Россия начнет промышленную добычу лития до 2030 года

Глава ведомства Александр Козлов отметил, что главным источником сырья будут месторождения в Мурманской области и Республике Тыва

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия начнет промышленную добычу лития до 2030 года, его главными источниками будут Колмозёрское и Полмостундровское месторождения в Мурманской области и Тастыгское в Республике Тыва. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

"Начало промышленной добычи лития в России начнется до 2030 года. Главным его источником будут месторождения сподуменового сырья, в числе которых Колмозёрское и Полмостундровское в Мурманской области и Тастыгское в Республике Тыва", - сказал он.

Так, по словам министра, в 2028 году ожидается пуск первой очереди горно-обогатительного комплекса на базе Колмозёрского месторождения, который обеспечит добычу и переработку 600 тыс. тонн руды в год. В 2031 году производственные мощности увеличатся до 2 млн тонн. "По планам, ГОК будет производить сподуменовый концентрат в количестве до 275 тыс. тонн в год с последующим получением до 10 тыс. тонн гидроксида лития батарейного качества", - отметил он.

При этом не позднее 2030 года ожидается запуск производства на базе Полмостундровского и Тастыгского месторождений. "На объектах сейчас ведутся геологоразведочные работы, в частности на Полмостундровском месторождении на 2 года запланированы опытно-промышленные работы, в рамках которых будет добыто 1 млн тонн руды, содержащей 12,4 тыс. тонн оксида лития. По планам компании, из руд месторождения будут производить 18 тыс. тонн в год гидроксида лития батарейного качества", - добавил Козлов.

Он отметил, что из руд Тастыгского месторождения будут производить до 100 тыс. тонн в год сподуменовых концентратов, из которых планируется производство 5,9 тыс. тонн в год моногидрата гидрооксида лития и 5,2 тыс. тонн карбоната лития.

Полный текст интервью будет опубликован 30 декабря в 10:00 мск.