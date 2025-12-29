Ространснадзор предложил Минтрансу усовершенствовать систему контроля в авиации

Ведомство направило идеи после катастрофы пассажирского самолета Ан-24 под Тындой, рассказал его глава Виктор Гулин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ространснадзор после катастрофы пассажирского самолета Ан-24 под Тындой направил в Минтранс предложения по совершенствованию системы контроля в отрасли, сообщил в интервью ТАСС глава Ространснадзора Виктор Гулин.

"Мы ведем постоянную работу по повышению безопасности в авиации. Мы уже направили в Минтранс предложения по совершенствованию системы контроля в отрасли и приложим все усилия для предотвращения подобных трагедий в будущем", - сказал он.

Как рассказал Гулин, по итогам проверки авиакомпании "Ангара" ведомство зафиксировало ряд системных нарушений. Так, компания эксплуатировала большую часть своего авиапарка "с серьезными отклонениями от норм безопасности", а также "проводила фиктивное техобслуживание и не обеспечивала должную подготовку экипажей".

По результатам проверки Ространснадзора Росавиация аннулировала ключевые сертификаты предприятия, отметил Гулин.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля после захода на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая 6 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды.