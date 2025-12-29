Путин подписал закон о домовых чатах в Max

Представители УК, ресурсоснабжающих организаций и фондов капремонта будут вести официальное взаимодействие с жителями многоквартирных и частных домов через национальный мессенджер

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, касающийся в том числе взаимодействия представителей управляющих компаний (УК) с собственниками жилья в домовых чатах в Мах. Ранее ряд СМИ ошибочно сообщали о выходе этого закона на выходных, однако, согласно документу, он был подписан в понедельник, 29 декабря.

Согласно нововведениям, представители УК, ресурсоснабжающих организаций и фондов капремонта будут вести официальное взаимодействие с жителями многоквартирных и частных домов через национальный мессенджер. Изменения призваны повысить уровень коммуникации между жильцами и управляющими организациями.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы.

В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. В Max уже зарегистрировались 75 млн пользователей.