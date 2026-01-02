ВАРПЭ не видит предпосылок для роста цен на красную икру к Масленице

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, цены у рыбаков не привязаны к пиковым сезонам продаж

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Предпосылок для дефицита и повышения цен на красную икру к Масленице на российском рынке нет, рассказал ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Ситуация в сегменте красной икры российского рыбного рынка стабильна - дефицита продукции не наблюдается даже с учетом высокого спроса в новогодние праздники. Поэтому никаких предпосылок для дефицита продукции к началу второго по значимости сезона "икорных" продаж - к Масленице, 23 февраля и 8 марта - не будет. Предпосылок для роста цен мы также не видим: за счет хорошей путины цены рыбаков на красную икру в ноябре-декабре снизились на 5-15% в зависимости от вида икры и фасовки", - сказал Зверев.

По его словам, цены рыбаков не привязаны к пиковым сезонам продаж. "Традиционно летом и осенью отпускные цены находятся на пике, так как в это время еще идет путина. Примерно к концу осени - началу зимы цены выходят на плато, а с конца января стремительно снижаются, так как задача рыбаков - продать остатки и освободить холодильные мощности для продукции нового улова. Путина на Дальнем Востоке - в конце мая", - пояснил президент ассоциации.

В ВАРПЭ также рассказали, что в 2025 году лососевая путина на Дальнем Востоке была удачнее, чем годом ранее: вылов составил 335,5 тыс. тонн - почти на 43% больше, чем в прошлом году. Объем выпуска икры из уловов прошедшей путины вырос примерно на 30%.