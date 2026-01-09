ВАРПЭ: красной рыбы на Масленицу будет достаточно

В 2025 году была хорошая лососевая путина, отметил президент ассоциации Герман Зверев

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Красной рыбы на российском рынке будет достаточно для удовлетворения спроса на Масленицу, рассказал ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"В прошедшем году у нас была хорошая лососевая путина - добыли 335,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей - поэтому до следующей путины, а она стартует в конце мая, горбуши, кеты и нерки достаточно. Объема аквакультурного лосося, производство которого ориентировано на внутренний рынок, в комплексе с поставками импортного лосося из Чили, Турции и других стран также достаточно для удовлетворения спроса. Поэтому соленой и копченой красной рыбы, которая остается традиционной начинкой для блинов к Масленице, на российских прилавках будет достаточно", - сказал Зверев.

Он отметил, что лососевые - один из самых популярных видов рыбы в России, по востребованности среди россиян они уступают лишь сельди. "Поэтому обеспечение внутреннего рынка красной рыбы - приоритет и для рыбаков, и для аквакультурных хозяйств", - подчеркнул Зверев.

В ассоциации также рассказали, что в 2025 году лососевая путина на Дальнем Востоке была удачнее, чем годом ранее: вылов составил 335,5 тыс. тонн - почти на 43% больше, чем годом ранее. Объем выпуска икры из уловов прошедшей путины вырос примерно на 30%.