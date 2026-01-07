В ВАРПЭ рассказали, как отличить натуральную икру от подделки

Следует обращать внимание на стоимость и упаковку, а также выбирать проверенных продавцов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. При покупке икры необходимо выбирать проверенного продавца, а также обращать внимание на ее стоимость и упаковку, рассказал ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Нужно признать, что самостоятельно определить в домашних условиях, является ли икра натуральной и легальной, контрафактной или искусственной, крайне сложно. Мы предлагаем руководствоваться тремя правилами: проверенный продавец, внимание на цену и упаковку", - сказал Зверев.

По его словам, низкая цена - даже на 20% ниже рыночной - это один из основных индикаторов потенциальной подделки или контрафакта. "В 9 из 10 случаев в банке с "дешевой" икрой оказывается "неликвид", "икорный суп" (икра с добавлением воды или консервантов для увеличения ее веса в банке), структурированная, имитированная или контрафактная икра, при производстве которой не исполняются даже базовые санитарные нормы", - рассказал Зверев.

"Купить такую продукцию в рознице невозможно - продажа немаркированной икры (без QR-кода "Честный знак"), то есть не имеющей весь пакет документов, подтверждающих законность происхождения и безопасность сырья, блокируется на кассах. Но онлайн-площадки, сервисы частных объявлений и группы мессенджеров оставляют лазейки для реализации контрафакта и подделок", - добавил он.

Кроме того, по его словам, необходимо внимательно изучить этикетку. Так, на жестяной банке или этикетке тары обязательно должны быть указаны производитель, ГОСТ или технические условия, вид рыбы, состав, дата изготовления, фасовки, срок годности.

Третий шаг при выборе икры - визуальная оценка упаковки: крышка банки не должна проминаться и быть вздутой. "Если икра в пластиковой таре или "стекле", нужно, чтобы она полностью заполняла упаковку, икринки были однородные, цельные, без пленок и трещинок. В банке не должно быть никакой жидкости - это признак некачественной разморозки", - добавил Зверев.