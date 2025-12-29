Файзуллин заявил о падении продаж жилья в России

Падение не критическое, подчеркнул министр строительства и ЖКХ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Падение продаж жилья в РФ есть, но не критичное. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Падение продаж жилья есть, но оно не критическое. Льготная ипотека сузилась только в сторону семейной, IT-ипотеки и так далее. Это, конечно, влияет на продажи", - объяснил Файзуллин.

Он добавил, что власти с позитивом смотрят на действия Центрального банка - инфляция будет снижаться, в итоге ставка упадет. "Надо быть готовыми к тому, что большой объем жилья будет востребован. В каждом регионе люди просто ждут, когда коммерческая ипотека пойдет, в том числе и вторичная", - сказал Файзуллин.