"Киви банк" исключили из системы страхования вкладов

Это произошло в связи с ликвидацией кредитной организации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Киви банк" исключен из реестра банков - участников системы страхования вкладов (ССВ) из-за внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации, говорится в Telegram-канале Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Киви банк" (г. Москва, номер 314 по реестру банков, номер 2241 по КГРКО) исключен из реестра банков - участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации", - отмечается в сообщении.

По данным АСВ, в состав участников ССВ входит 568 кредитных организаций, из которых 283 - действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, 282 - кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.

Три банка - участника ССВ являются действующими кредитными организациями, утратившими право на привлечение во вклады денежных средств физлиц и на открытие и ведение их банковских счетов.

В феврале 2024 года Банк России отозвал лицензию у "Киви банка", так как кредитная организация систематически нарушала законодательство в части противодействия отмыванию доходов. В марте того же года ЦБ РФ подал в суд заявление о принудительной ликвидации "Киви банка".