Главой ЦБ Ирана станет бывший министр экономики и финансов

Нынешний глава Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне серьезного ослабления национальной валюты

ТЕГЕРАН, 29 декабря. /ТАСС/. Экс-министр экономики и финансов Абдольнасер Хеммати будет назначен новым главой Центрального банка Ирана. Об этом сообщил заместитель руководителя президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи.

"По мнению и решению президента Абдольнасер Хеммати станет главой Центрального банка", - написал он на своей странице в социальной сети X.

Ранее Табатабаи сообщил, что текущий глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне серьезного ослабления национальной валюты.

2 марта иранский Меджлис (однопалатный парламент) во время открытого заседания отстранил от должности Абдольнасера Хеммати, занимавшего на тот момент пост министра экономики и финансов. За отстранение министра от должности высказались 182 из 273 парламентариев, присутствовавших на заседании. Основной причиной называлось рекордное падение рыночного курса национальной валюты.