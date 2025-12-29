РЖД: на реализацию высокоскоростной магистрали направят 120 млрд рублей

На проекты по развитию магистральной инфраструктуры предусмотрено 62,2 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. На реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в 2026 году будет направлено 120 млрд рублей, сообщили в РЖД.

"На реализацию проекта высокоскоростной магистрали предусмотрено 120 млрд руб., на проекты по развитию магистральной инфраструктуры - 62,2 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.

Совет директоров ОАО РЖД утвердил инвестиционную программу холдинга на 2026 год в объеме 713,6 млрд рублей.