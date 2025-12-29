Глава Минприроды: сырьевая база РФ позволяет поставлять излишки лития на экспорт

Потребление литиевой продукции в России незначительно и составляет порядка 1,5 тыс. тонн в пересчете на карбонат лития, указал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сырьевая база России позволяет не только покрыть потребности России в литии, но и отправлять излишки литиевой продукции на экспорт. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

По словам Козлова, текущее российское потребление литиевой продукции в России незначительно и составляет порядка 1,5 тыс. тонн в пересчете на карбонат лития (LCE), но в ближайшие годы с запуском строящихся в Калининграде и Москве первых в стране гигафабрик оно существенно вырастет и в 2030 году составит порядка 6,5 тыс. тонн LCE, что соответствует примерно 2,5-3 тыс. тонн оксида лития. "Сырьевая база России полностью покроет не только такие потребности, но и более высокие. Более того, излишки выпускаемой литиевой продукции могут поставляться на экспорт", - сказал он.

В феврале в Минприроды России сообщали, что балансовые запасы в России составляют 3,5 млн тонн оксида лития, этого достаточно для обеспечения потребностей российской экономики.

Полный текст интервью будет опубликован 30 декабря в 10:00 мск.