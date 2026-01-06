Депутат Панеш рассказал, как Россия восполнит дефицит бюджета

Дефицит составит не более 1,3% ВВП, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета по прогнозу на будущую трехлетку составит не более 1,3% ВВП, при этом он будет покрыт за счет внутренних источников. Для граждан это означает, что средства для бюджета берутся за счет заимствований и перераспределения ресурсов, поэтому изменения происходят постепенно и без ударов по личным доходам. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).

"Прогноз по федеральному бюджету на 2026 год описывает сдержанную финансовую картину без резких движений для повседневной жизни. Показатель дефицита в 2,6% [ВВП] относится к 2025 году, тогда как на 2026 год заложено его снижение, а в трехлетнем горизонте дефицит должен удерживаться вблизи 1,3 процента. Государственный долг оценивается на уровне около 17,7 процента ВВП, с ориентиром на сохранение его ниже 20 процентов. Для россиян это означает сохранение уже запланированных социальных выплат и пенсий со всеми индексациями. Бюджетные обязательства продолжают финансироваться в утвержденных объемах без экстренных корректировок", - пояснил он.

Закрытие дефицита в 2026 году предусмотрено через внутренние источники: основная часть формируется за счет размещения облигаций федерального займа на внутреннем рынке, где государство привлекает средства у банков, институциональных инвесторов и граждан, рассказал депутат. "Дополнительно используется управление остатками средств на счетах бюджета, включая средства резервного характера в установленных рамках. Внешние заимствования в чистом виде роли не играют, по ним планируется сокращение обязательств. Для граждан это означает, что средства для бюджета берутся за счет заимствований и перераспределения ресурсов, поэтому изменения, если они и ощущаются, происходят постепенно и без ударов по личным доходам", - подчеркнул Каплан Панеш.