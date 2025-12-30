Ространснадзор выявил почти 36 тыс. нарушений на ж/д переездах в 2025 году

Глава ведомства Виктор Гулин сообщил о ведении системной работы по снижению количества ДТП

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ространснадзор работает над снижением аварийности на железнодорожных переездах, в 2025 году выявил на них почти 36 тыс. нарушений. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Виктор Гулин.

"Мы ведем системную работу по снижению количества ДТП на железнодорожных переездах", - сказал он.

По словам Гулина, ведомство ежегодно проводит масштабные проверки переездов. "В этом году обследовано более 12 тыс. переездов. Выявлено почти 36 тыс. нарушений, большая часть из которых уже устранена", - отметил он.

При этом анализ показывает, что все ДТП на железнодорожных переездах за последние 5 лет произошли по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения, а не из-за технического состояния переездов, подчеркнул глава Ространснадзора.

