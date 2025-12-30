Ространснадзор назвал самолеты одним из самых безопасных видов транспорта

Глава Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Гулин отметил, что для поддержания этого уровня требуется совершенствовать систему технического обслуживания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Гражданская авиация в России остается одним из самых безопасных видов транспорта, несмотря на отдельные инциденты, заявил в интервью ТАСС глава Ространснадзора Виктор Гулин.

"Несмотря на отдельные инциденты, гражданская авиация остается одним из самых безопасных видов транспорта. Однако для поддержания этого уровня требуется продолжение работы по совершенствованию системы технического обслуживания и повышению ответственности авиаперевозчиков", - сказал он.

По словам Гулина, служба выявляет и устраняет возможные риски, чтобы обеспечить безопасность каждого полета.