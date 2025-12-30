Минприроды: в России в 2025 году не получили прирост запасов алмазов

В 2024 году запасы выросли на 1,9 млн карат

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. В 2025 году в России, по предварительным данным, не выросли запасы алмазов, но в 2024 году их прирост составил 1,9 млн карат. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Прирост по алмазам не получен, однако мы в прошлом году фиксировали прирост в 1,9 млн карат. Кроме того, в 2024 году за счет федерального бюджета начались поиски коренных алмазов на Менда-Барылайском и Линденском участках в Якутии. В 2025 году по федеральному проекту "Геология: возрождение легенды" стартовали работы еще на двух участках республики: Восточно-Оленекском и Келимярском", - сказал он.

Козлов отметил, что общий объем государственных инвестиций в поиск алмазов составляет более двух млрд рублей, запланирован прирост прогнозных ресурсов алмазов в размере 157 млн карат.

Ранее в Минприроды РФ сообщали, что недра России содержат до 45% всех запасов алмазов в мире.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.