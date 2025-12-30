Глава Ространснадзора рассказал о работе во время ограничений в аэропортах

Виктор Гулин отметил, что ведомство значительно усилило контроль за соблюдением прав пассажиров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ространснадзор совместно с аэропортами и другими ведомствами работает над минимизацией влияния временных ограничений в авиагаванях на безопасность и эффективность воздушных перевозок, сообщил в интервью ТАСС глава Ространснадзора Виктор Гулин.

"В последнее время воздушные гавани действительно сталкиваются с рядом проблем, связанных с временными ограничениями, в частности, с беспрецедентными атаками беспилотных летательных аппаратов. В данных обстоятельствах Ространснадзор совместно с аэропортами и другими заинтересованными ведомствами работает над минимизацией влияния этих ограничений на безопасность и эффективность воздушных перевозок", - сказал он.

Гулин отметил, что ведомство продолжает мониторинг ситуации, при необходимости принимает меры для оптимизации работы аэропортов, обеспечения своевременного выполнения всех требований и минимизации задержек. "Важнейшей задачей остается обеспечение безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров при любых условиях", - подчеркнул он.

По словам Гулина, в период ограничений ведомство значительно усилило контроль за соблюдением прав пассажиров. "Особенно активно работали в ключевых авиационных хабах - московском авиаузле, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Мы организовали круглосуточное дежурство инспекторов в аэропортах", - рассказал он.

"Особое внимание уделяем случаям задержки выдачи питания и возможности его приобретения на указанную в ваучере сумму. При выявлении нарушений мы оперативно принимаем меры по защите прав пассажиров", - отметил глава Ространснадзора.