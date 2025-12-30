Ространснадзор усилил контроль за состоянием ж/д инфраструктуры

Используются специальные индикаторы риска, которые помогают выявлять потенциальные угрозы, отметил глава ведомства Виктор Гулин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ространснадзор значительно усилил контроль за состоянием железнодорожной инфраструктуры, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Виктор Гулин.

"Значительно усилен контроль за состоянием инфраструктуры, используются специальные индикаторы риска, которые помогают выявлять потенциальные угрозы", - сказал он.

Федеральная служба планирует совершенствовать системы контроля. На данном этапе дифференцируются объекты проверки по степени риска, что позволяет более эффективно направлять усилия на проблемные участки.

"Все эти меры направлены на обеспечение максимальной безопасности пассажиров при железнодорожных перевозках", - уточнил Гулин.

Он добавил, что ведомство осуществляет контроль через систему лицензирования деятельности перевозчиков. "Внедряем современные методы контроля. С 2023 года работают электронные сервисы для самообследования перевозчиков, а с 2024 года введена система оценки их добросовестности. С октября этого года мы получили доступ к системам РЖД для дистанционного контроля технического состояния вагонов", - пояснил глава Ространснадзора.