Турпоток из РФ в КНДР по итогам года вырастет до 7 тыс. человек

По словам главы Минприроды Александра Козлова, рост продолжится и дальше

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Турпоток из России в КНДР в 2025 году достигнет 7 тыс. человек, а в следующем году еще увеличится, сообщил в интервью ТАСС глава Минприроды, сопредседатель межправкомиссии РФ и КНДР Александр Козлов.

"В 2024 и 2025 годах турпоток из России вырос более чем в два раза по сравнению с доковидным периодом. В 2024 году порядка 4 тыс. российских туристов посетили Корею. В этом году планируем, что достигнем показателя в 7 тыс. человек", - сказал он.

По словам Козлова, рост продолжится и дальше. "Учитывая уникальные культурные и природные особенности региона, думаем, что в 2026 году увидим вновь увеличение показателя", - отметил он.

Ранее Козлов заявлял о растущем интересе россиян к посещению КНДР.