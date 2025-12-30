В Находке приостановили проект по расширению терминала ВСК

У компании большой объект, на 105 млрд рублей, но расширяться он пока не будет, рассказал мэр города Тимур Магинский

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. "Восточная стивидорная компания" (ВСК, входит в группу "Дело") приостановила проект по расширению своего терминала в Находке, одного из крупнейших на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС мэр города Тимур Магинский.

"До 2030 года частных инвестиций только в транспортно-логистический комплекс будет направлено не менее 20 млрд рублей. У ВСК огромный объект, на 105 млрд до 2030 года, но они его пока приостановили", - сказал собеседник агентства.

Восточная стивидорная компания (ВСК) - контейнерный терминал в морском порту Восточный, один из крупнейших на Дальнем Востоке России. В 2022 году группа Global Ports (сейчас входит в группу "Дело") и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) договорились о сотрудничестве в реализации проекта по расширению морского контейнерного терминала. Планировалось, что группа проведет глубокую модернизацию существующих мощностей: капитальный ремонт железнодорожного, причального фронтов, складского комплекса, закупку современного высокопроизводительного оборудования. Запланировано строительство контейнерного терминала на прилегающей к ВСК территории общей площадью 47 га, приобретенной в октябре 2022 года.

В компании заявляли, что увеличение пропускной способности будет поддерживать долгосрочный рост контейнерного рынка и внешней торговли России через порты Дальнего Востока. Мощность терминала планировалось увеличить в 2,5 раза - до 1,7 млн TEU в первой половине 2030-х годов, создать 1,4 тыс. новых рабочих мест в регионе и увеличить поступления в бюджет.

23 февраля 2024 года власти США включили ВСК в блокирующий санкционный список.