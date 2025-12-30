Объем инвестиций в порты Находки увеличился до 600 млрд рублей

Показатель вырос в два раза, сообщил мэр города Тимур Магинский

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Объем вложений в строительство портовой инфраструктуры в Находке вырос в 2 раза и теперь оценивается в 600 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС мэр города Тимур Магинский.

Мастер-план развития Находки был представлен президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2023 году. План предполагает в том числе развитие портовой инфраструктуры.

"На последнем Восточном экономическом форуме подписаны все соглашения. Когда мы создавали мастер-план, оценка была в общей сложности около 300 млрд рублей инвестиций. Сейчас мы понимаем, что эта цифра будет больше раза в два", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Магинский уточнил, что сейчас в городе практически реализован первый этап проекта по строительству завода минеральных удобрений, скоро будет запущено производство метанола. Там заканчивается установка оборудования с учетом всех экологических требований и природоохранного законодательства. "Второй этап - это производство непосредственно минеральных удобрений. Там будет работать больше 1,5 тыс. человек. Сейчас работают почти 500. Вклад в экономику от этого проекта очень весомый: инвестиции 220 млрд рублей, и там заняты все наши местные предприятия", - добавил мэр.

Он пояснил, что завод построит свою логистическую инфраструктуру и портовые мощности объемом свыше 30 млн тонн к 2035 году. Благодаря проекту в Находке появилась отдельная федеральная программа развития Находкинского городского округа. "Транспортное логистическое оборудование, погрузо-разгрузочное оборудование в портах уже модернизируется. И если бы сейчас позволила пропускная способность железной дороги, мы могли бы прибавить 30 млн тонн. Сухие порты планируется развивать в микрорайоне Врангель и в районе пляжа "Волна". Земельные участки, как только обращается инвестор, мы в генплане отражаем", - резюмировал глава Находки.