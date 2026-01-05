Эксперт Лысенкер назвал возможную цену добытого алмаза в форме бантика

Стоимость обнаруженного на месторождении в Архангельской области драгоценного камня может превышать 10 млн рублей, сообщил директор консалтинговой компании "S+консалтинг"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Стоимость алмаза в форме бантика, обнаруженного на месторождении в Архангельской области, может превышать 10 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС директор консалтинговой компании "S+консалтинг" Эдуард Лысенкер.

"На аукционе камень может стоить и свыше 10 млн рублей именно благодаря своей коллекционной редкости", - сказал он. Решение о реализации находки примет компания: камень может быть выставлен на специализированный аукцион или предложен для пополнения в Гохран. Лысенкер добавил, что при этом для возможной продажи камня за рубеж потребуется разрешение Минфина.

По словам эксперта, на итоговую оценку таких камней влияет совокупность факторов. Это расчеты геммологов, интуиция коллекционеров и маркетинговая история самого самородка. "Два похожих 10-каратных самородка могут уйти с молотка за 3 и за 6 млн долларов - в зависимости от дня, зала и азарта участников аукциона. Главная ценность находки - в нестандартной форме, которая придает камню коллекционную редкость. Именно это, а не вес, зачастую дает высокую инвестиционную привлекательность", - пояснил Лысенкер.

Ранее в пресс-службе министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области рассказали, что на месторождении имени М. В. Ломоносова в регионе был добыт алмаз в форме бантика. Уникальный кристалл массой 2,94 карата представляет собой сросток шпинелевых двойников - редкую минералогическую форму, возникающую в процессе кристаллизации. За сходство с бантом алмаз получил название "Бантик".

В Архангельской области расположены единственные алмазные месторождения в Европе. В регионе два месторождения: имени М. В. Ломоносова в Приморском округе, его разрабатывает "Севералмаз", и имени В. Гриба в Мезенском округе, которое разрабатывает "АГД даймондс".