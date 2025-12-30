Lamoda устранила проблему с постоплатой заказов

Сложности были связаны с технической ошибкой на стороне провайдера, уточнили в пресс-службе компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. В Lamoda устранили технические проблемы с постоплатой заказов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Lamoda фиксировала технические сложности с постоплатой заказов - при оплате картой и через СБП.

"Сейчас проблема устранена - оплата при получении доступна любым удобным способом", - говорится в сообщении.

Сложности с постоплатой были связаны с технической ошибкой на стороне провайдера, уточнили в пресс-службе.