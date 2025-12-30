Минфин: инвестпрограмма РЖД позволит сохранить стабильное финансовое состояние

Ведомство указало, что параметры инвестиционной программы компании составляют около 700 млрд рублей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Инвестиционная программа и финансовый план РЖД на 2026 год позволит сохранить стабильное состояние компании. Минфин поддерживает меры, реализуемые менеджментом ОАО "РЖД", заявила первый замминистра финансов России Ирина Окладникова, слова которой передаются на сайте Минфина.

Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил инвестиционную программу и финансовый план на 2026 год.

"Минфином России поддержаны меры, реализуемые менеджментом ОАО "РЖД", в том числе по увеличению погрузки, продаже непрофильных активов. Компании оказывается господдержка по ранее принятым решениям в виде субсидий на приобретение подвижного состава, частичную компенсацию операционных расходов, а также продления сроков уплаты страховых взносов. Принятые решения позволят сохранить стабильное финансовое состояние компании", - отметила Окладникова.

Минфин указал, что параметры инвестиционной программы компании составляют около 700 млрд рублей. "Средства предусмотрены в том числе на проведение капитальных ремонтов инфраструктуры и подвижного состава, включая закупку локомотивов и пассажирских вагонов", - подчеркнуло министерство.

Кроме того, средства будут направлены на реализацию проекта высокоскоростной магистрали и на проекты развития магистральной инфраструктуры.