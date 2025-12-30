Эксперты: спрос на красную икру среди россиян упал

Средняя минимальная цена 90-95 г стоит примерно 644 рублей, отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Красная икра стала более доступна для россиян в 2025 году, расширился и ее ассортимент, однако спрос на нее упал. ТАСС опросил экспертов, чтобы разобраться, что происходит на этом рынке.

"Средняя минимальная цена стандартной баночки 90-95 г в конце прошлого года была около 1 100 руб., сейчас - примерно 644 руб., то есть почти вдвое ниже. В пересчете на килограмм минимальная цена снизилась примерно в полтора раза - с порядка 11 тыс. до около 6 900 руб. Только за последний месяц средняя минимальная цена за баночку дополнительно сократилась примерно на 15%, за килограмм - на 14%", - отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Одновременно на полке стало больше вариантов по объему и цене: помимо стандартных банок 90-95 г, появились небольшие фасовки по 75 г. Минимальная цена начинается примерно от 430 руб. за 75 г и от 499 руб. за 95 г.

"Все это в совокупности - снижение минимальных цен и расширение ассортимента фасовок - может способствовать положительной динамике спроса на красную икру в период новогодних праздников", - подчеркнул Богданов.

Информацию о снижении цены на икру в этом году подтвердил ТАСС и коммерческий директор ООО "Икорный" Алексей Ким.

"Прошлый год был действительно рекордно низким по продаже красной икры, и в первую очередь это было связано с низким уровнем добычи самого лосося - всего поймали 235 тыс. тонн. А в этом году этот показатель достиг 335,5 тыс. тонн. Поэтому с учетом количества добытой рыбы можно говорить об оживлении рынка икры, мы в этом году стали продавать ее больше", - отметил собеседник.

Лососевая путина на Дальнем Востоке в этом году прошла намного лучше, чем в 2024-м, поэтому красной икры сейчас на рынке больше, рассказали ТАСС в комитете по АПК Ленинградской области.

"Роста цен на оптовом рынке нет, а по некоторым позициям есть снижение цены. Однако розничные цены на натуральную икру все-таки достаточно высокие, и хорошая икра - это деликатес. На рынке есть натуральная лососевая икра разных видов (горбуша, кета, кижуч, нерка, форель), имитированная икра - пищевой продукт (икры в нем нет, но есть омега-3 кислоты), структурированная икра (новинка последних лет, продукт, содержащий компоненты икры)", - отметили в комитете.

В Ленинградской области икру радужной форели производят в бассейнах рек Вуокса и Свирь, на Ладожском озере, в участках Финского залива и крупных озерах Карельского перешейка. Заготовки деликатеса ведутся с ноября.

Спрос снизился

Несмотря на снижение цен, спрос на красную икру среди россиян упал, отметил Ким. Хотя большая часть потребителей с разным уровнем достатка продолжает приобретать продукцию как минимум к празднику.

"Красная икра в России - не просто деликатес, а часть традиций и культуры. Она всегда была на столах на Новый год, на Масленицу, поэтому семьи даже со скромным бюджетом стараются украсить ей свой стол. Просто здесь зависит от объема, кто-то берет меньше, кто-то берет больше", - подчеркнул Ким.

Независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин уверен, что россияне все больше уходят в режим экономии, особенно на дорогих продуктах, выбирая альтернативы или совсем отказываясь от лишних трат.

"Люди начинают экономить на дорогих продуктах. Более того, я наблюдаю такой тренд, что многие отмечают Новый год в таком минималистичном стиле. То есть даже те, у кого есть возможности купить деликатесы, все равно делают ставку на минимализм. Поэтому я здесь выделил бы два таких момента: экономия вынужденная и экономия как тренд", - отметил Лачугин.