В российских магазинах будут создавать уголки здорового питания
Редакция сайта ТАСС
10:27
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. В России будут мотивировать розничные продуктовые магазины увеличивать ассортимент здоровой пищи, в том числе через создание уголков правильного питания. Такой пункт содержится в утвержденном правительством РФ плане, с которым ознакомился ТАСС.
Ожидается, что мера позволит повысить доступность полезных продуктов для россиян.
Планируется также стимулировать магазины информировать покупателей о составе продуктов: соотношении белков, жиров, углеводов, содержании витаминов и минералов.
Ответственными за решение этой задачи назначены Минпромторг, Минсельхоз, Роспотребнадзор, региональные власти и сами магазины. Они должны будут отчитываться о своей работе перед кабмином. Реализация мер пока рассчитана на 2026-2030 годы.