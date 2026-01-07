В российских магазинах будут создавать уголки здорового питания

Как указано в плане кабмина, эта мера должна поспособствовать повышению доступности полезных продуктов для россиян

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. В России будут мотивировать розничные продуктовые магазины увеличивать ассортимент здоровой пищи, в том числе через создание уголков правильного питания. Такой пункт содержится в утвержденном правительством РФ плане, с которым ознакомился ТАСС.

Читайте также Ешьте правильно: как составить рацион питания с пользой для здоровья

Ожидается, что мера позволит повысить доступность полезных продуктов для россиян.

Планируется также стимулировать магазины информировать покупателей о составе продуктов: соотношении белков, жиров, углеводов, содержании витаминов и минералов.

Ответственными за решение этой задачи назначены Минпромторг, Минсельхоз, Роспотребнадзор, региональные власти и сами магазины. Они должны будут отчитываться о своей работе перед кабмином. Реализация мер пока рассчитана на 2026-2030 годы.