FT: Trump Mobile переносит выпуск золотого телефона на 2026 год

Причиной послужил шатдаун, который произошел в США в октябре

ЛОНДОН, 31 декабря. /ТАСС/. Компания Trump Mobile, являющаяся частью конгломерата президента США Trump Organization, отложила планы по выпуску мобильного телефона в золотом корпусе на 2026 год. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

По ее данным, выпуск телефона откладывается из-за приостановки работы правительства США в октябре, которая задержала поставки телефонов. Помимо этого, существует "высокая вероятность", что устройства "не будут отгружены в этом месяце".

В июне 2025 года предполагалось, что Trump Organization в августе начнет продажи собственного смартфона T1 Phone, который будет выпускаться в золотом корпусе. Производиться этот аппарат должен был в Соединенных Штатах. Помимо этого, компания объявляла о начале предоставления услуг в сфере мобильной связи.

Trump Organization - это конгломерат, работающий, в частности, в сферах строительства, гостиничного бизнеса, индустрии развлечений. Компания принадлежит президенту США Дональду Трампу. Ей руководят сыновья американского лидера Дональд и Эрик.