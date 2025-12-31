Мишустин утвердил стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года

Она направлена, в частности, на восстановление благоприятных экологических условий воспроизводства и обитания водных биологических ресурсов Азовского моря и его побережья

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития Приазовья, предусматривающую восстановление благоприятных экологических условий, развитие туристского потенциала и повышение уровня благосостояния жителей региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, стратегия направлена на восстановление благоприятных экологических условий воспроизводства и обитания водных биологических ресурсов Азовского моря и его побережья, на развитие рыбохозяйственного, туристского и рекреационного потенциала семи субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Республики Крым, Краснодарского края, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей определяются в документе как регионы Приазовья), а также в целях повышения благосостояния проживающего на территориях региона населения.

Основным механизмом реализации стратегии станет план мероприятий, который направлен на обеспечение решения задач устойчивого развития регионов Приазовья.

Помимо этого, для каждого региона в документе определен ряд проблем и вызовов. Так, в ДНР и ЛНР выделили дефицит качественной питьевой воды и постоянное образование строительных отходов. В Крыму отметили ограниченные ресурсы пресных вод и наличие объектов накопленного вреда окружающей среде. В Краснодарском крае нарушение водного режима реки Кубань, рек междуречья Дона и Кубани, их притоков, а также наличие участка интенсивного загрязнения нефтепродуктами - Ейского полигона. В Запорожской и Херсонской областях отмечено исчезновение Каховского водохранилища и его запасов воды, а также разрушение ландшафтов. А в Ростовской области выделили заливание реки Дон, ее притоков и наличие большого количества закрытых угольных шахт.