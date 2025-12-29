Как лучше, так и получилось. Что говорят цифры о работе Мишустина

Правительство в 2025 году преодолело символический рубеж, став вторым по продолжительности работы в новейшей истории страны

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство во главе с Михаилом Мишустиным в 2025 году преодолело символический рубеж, став вторым по продолжительности работы в новейшей истории страны. Мишустин возглавляет кабмин уже 2 175 дней (5 лет 11 месяцев 13 дней), опередив в апреле предыдущего обладателя "серебра" - Виктора Черномырдина, который с 1992 года проработал в качестве премьера 1 926 дней (5 лет 3 месяца 9 дней).

Рекордсменом по этому показателю остается Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство России больше 7 лет и 8 месяцев.

На премьерство Мишустина пришлись не самые простые времена. Одновременно с его назначением в январе 2020 году началась мировая пандемия COVID-19, а спустя два года, в 2022 году, Россия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Запада и масштабными санкциями после начала специальной военной операции.

"Надо отдать должное правительству", - сказал на недавней прямой линии президент РФ Владимир Путин, комментируя подготовку кабмином очередного, сбалансированного несмотря на все сложности, федерального бюджета. Глава государства регулярно дает высокие оценки работе правительства. Не теряет кабинет Мишустина и поддержки парламента.

Как говорил Черномырдин, "курс у нас один - правильный". И цифры - 2 175 дней - говорят сами за себя. ТАСС изучил, какие еще показатели характеризуют работу правительства в уходящем году и за все прошедшие почти шесть лет работы.

Баланс и рост

На предновогодней встрече с кабмином Путин отметил стабильность макроэкономических показателей, перемену структуры экономики в сторону отраслей с высокой добавленной стоимостью, снижение инфляции, рекордно низкую безработицу.

ВВП России по паритету покупательной способности, по данным Всемирного банка, вырос в премьерство Мишустина в полтора раза - с 4,58 трлн до 6,92 трлн долларов, а экономика страны вышла на 4-е место в мире по этому показателю.

Инфляция, достигавшая в апреле 2022 года 17,83% на фоне шквала западных санкций, сейчас замедлилась до 6,64%. При этом увеличиваются реальные зарплаты: в среднем их рост, по данным Росстата, составил за эту пятилетку 5,22%. Этот показатель мог бы стать еще выше, если бы не санкции - даже в 2022 году правительство Мишустина сумело сохранить положительную динамику, добившись роста в 0,3%.

Все ниже становится безработица, обновляя рекордные минимумы: с 6,5% при приходе Мишустина в кабмин она сократилась до 2,2%.

Оптимизирует кабмин и расходы, удерживая вынужденный с 2022 года дефицит бюджета в коридоре от 1,6% до 2,6% ВВП при одном из самых низких среди развитых экономик госдолге.

При этом власти РФ полностью исполняют все социальные обязательства перед россиянами, обеспечивают расходы на оборону и безопасность. Перефразируя еще одну крылатую фразу Черномырдина: хотели как лучше - так и получилось.

График и контакты

Еженедельно Мишустин проводит оперативные совещания с вице-премьерами и заседания правительства, буквально каждый день заслушивает доклады руководителей федеральных ведомств, крупнейших государственных и частных компаний. Но по возможности глава кабмина знакомится с ситуацией на местах лично: за прошедший год он совершил 14 поездок по стране, посетив в том числе основные отраслевые экономические и технологические конференции.

В активном контакте российский премьер и со своими зарубежными коллегами, в том числе по Евразийскому экономическому союзу и Содружеству Независимых Государств: регулярно проходят телефонные переговоры с ними, встречи в России и за рубежом.

За 2025 год глава российского кабмина совершил шесть зарубежных визитов - в Белоруссию, Вьетнам, Казахстан, Киргизию, Китай и Таджикистан.