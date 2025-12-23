От призыва до НДС. Какие законы приняла Госдума в осеннюю сессию 2025 года

Государственная дума 23 декабря проводит заключительное пленарное заседание осенней сессии

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 декабря 2025 года Государственная дума проводит заключительное пленарное заседание осенней сессии.

ТАСС подготовил материал о некоторых ключевых законопроектах, принятых депутатами во второй половине 2025 года.

О международных соглашениях

Денонсирована Европейская конвенция от 26 ноября 1987 года по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Денонсировано межправительственное соглашение с США об утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей от 1 сентября 2000 года.

Ратифицирован Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы, подписанный 7 мая 2025 года.

Ратифицировано межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Кубой, подписанное в Гаване 13 марта 2025 года и в Москве 19 марта 2025 года.

Ратифицировано соглашение между правительствами РФ и КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций от 8 мая 2025 года.

Ратифицировано межправительственное соглашение с Индией о порядке отправки военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов на территорию друг друга, подписанное 18 февраля 2025 года.

О бюджете

Принят закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Согласно документу, в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн руб. Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн руб., в 2027 году - 42,9 трлн руб., в 2028 году - 45,9 трлн руб. Расходы бюджета составят около 44,1 трлн руб., 46,1 трлн руб. и 49,4 трлн руб. соответственно.

О госсимволике

Закреплено наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ. Описание герба дополняется указанием на то, что "малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".

О гражданстве и присяге

Упрощена процедура подтверждения гражданства РФ по рождению: подавать заявление для подтверждения у детей российского гражданства по рождению можно будет в электронной форме.

Возраст принесения присяги гражданина РФ снижен с 18 до 14 лет.

О запрете исполнения решений иностранных судов

Установлен запрет на исполнение постановлений иностранных уголовных судов, если их полномочия в сфере уголовного судопроизводства предоставлены без участия РФ. Аналогичный запрет введен в отношении решений международных судебных органов, если их компетенция не имеет под собой оснований в виде международного договора РФ или резолюции СБ ООН.

О налогах и сборах

Утверждены поправки в Налоговый кодекс и другие законодательные акты, предусматривающие в числе прочего повышение ставки НДС и введение технологического сбора. В частности, ставка НДС повышена до 22% (за исключением отдельных видов товаров), налог на игорный бизнес выведен из региональной сферы и отнесен к федеральным, ставка НДФЛ для иностранных агентов установлена в размере 30% и др. С 1 сентября 2026 года введен технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой (электронными модулями), размеры такого сбора установит правительство РФ.

От НДС освобождены выплаты процентов по вкладам в драгметаллах.

Об увеличении МРОТ

Размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года увеличен до 27 093 руб. в месяц (с 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 440 руб.).

О военной службе и призыве

Принят федеральный закон о круглогодичном призыве в армию с 1 января 2026 года. В течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Призывная комиссия получила право без личного присутствия призывника принимать решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва, исполнения воинской обязанности. Одновременно ужесточена ответственность за несообщение военкомату сведений об изменении семейного положения, места учебы или работы, смене места жительства и др.

Принят закон о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил РФ, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов.

О соцгарантиях добровольцам, военнослужащим и членам их семей

Период пребывания в добровольческих формированиях будет зачислен в стаж при назначении пенсии за выслугу лет сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП. Право на пенсию они смогут получить при выслуге 20 лет и более с учетом службы добровольцем.

Принят закон о выплате пособий гражданам, которые не смогли возобновить трудовой договор по состоянию здоровья в течение трех месяцев после окончания военной службы или после выхода из добровольческого формирования.

Расширен перечень детей-сирот, имеющих преимущественное право на получение жилья, включая тех, кто участвовал в СВО, а также в отражении вооруженных угроз на границе и в приграничных регионах России.

О целевом обучении медиков

Принят закон о целевом обучении, который касается прежде всего целевого обучения и обязательной отработки выпускников медицинских вузов. Студенты-бюджетники, обучающиеся по специальностям ординатуры, должны будут в первый учебный год заключить договоры о целевом обучении при наличии предложений о заключении таких договоров и при соответствии студента требованиям, которые предъявил заказчик. Кроме того, для выпускников, впервые прошедших аккредитацию, вводится программа наставничества сроком не менее трех лет.

О среднем профессиональном образовании

Принят закон, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии.

До 2029 года продлен эксперимент по упрощению процедуры поступления девятиклассников в организации среднего профессионального образования, когда они сдают два обязательных предмета (русский язык и математика) вместо четырех экзаменов. Число регионов - участников эксперимента расширено с 3 до 12.

Принят закон о втором бесплатном среднем профессиональном образовании для участников специальной военной операции.

О больничных и медпомощи

Принят закон о проведении эксперимента, предусматривающего добровольные взносы самозанятых для получения ими выплат при временной нетрудоспособности в размере до 50 тыс. руб. в месяц.

Мигранты получили право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС после пяти лет работы в РФ.

О льготах для матерей-героинь

Госдума расширила льготы для матерей-героинь, уровняв их в социальных гарантиях с Героями Труда (оказание медицинской помощи, освобождение от платы за коммунальные услуги и др.). Женщина сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату - свыше 72 тыс. руб., подлежащую ежегодной индексации. Каждая вышедшая на пенсию мать-героиня будет получать дополнительную выплату в размере 36,5 тыс. руб.

О финансовом контроле

Росфинмониторингу предоставлено право на получение информации от Национальной системы платежных карт об операциях сервиса быстрых платежей и платежных карт, в том числе об операциях, совершаемых с использованием универсального платежного кода.

Об ужесточении наказания за диверсии

Ужесточена уголовная ответственность за диверсии, в том числе за вовлечение в диверсионную деятельность детей. Так, за вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии или в террористическую деятельность может последовать наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом до 1 млн руб. или пожизненное лишение свободы.

До 14 лет снижен возраст наступления уголовной ответственности за содействие террористической деятельности, организацию террористического сообщества, диверсию, участие в диверсионном сообществе и др.

Установлена возможность приостановки операций по банковским счетам и вкладам лиц, подозреваемых в терроризме, экстремизме или диверсиях. Получить средства со счета они смогут только с разрешения Росфинмониторинга. При этом такие лица не будут уведомляться о предстоящем применении мер до момента фактической блокировки активов.

Об усилении ответственности иноагентов

Ужесточена уголовная ответственность за нарушение законодательства об иноагентах. Привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного привлечения к административной ответственности (ранее - двукратного). Кроме того, к уголовной ответственности можно будет привлечь иноагента, имевшего ранее судимость по указанной статье.

О новой форме подачи деклараций чиновников

Вместо ежегодного декларирования доходов госслужащих и законодателей вводится непрерывный автоматизированный антикоррупционный контроль. Обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, включении в федеральный кадровый резерв, совершении крупных сделок.

Об ограничениях продажи табачной и другой продукции

С 1 сентября 2026 года запрет на продажу табака и вейпов распространен на остановки общественного транспорта. Исключение сделано для остановок, являющихся единственным пунктом продажи такой продукции в городе.

Принят закон, который в том числе закрепляет возможность подтверждения возраста через мессенджер Max при покупке алкоголя, табака, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями.

О защите прав потребителей

Продавцам цифровых подписок запрещено использовать банковские реквизиты карт, от которых покупатель отказался для онлайн-подписок.

О транспорте и перевозках

Самозанятые таксисты получили возможность работать в регионе, где у них нет постоянной регистрации.

Ужесточена ответственность самозанятых таксистов за перевозку детей без автокресел. Штраф для них составит 50 тыс. руб., как для должностных лиц. В целом такие штрафы увеличены до 5 тыс. руб. для водителей, до 50 тыс. руб. для должностных и до 200 тыс. руб. для юридических лиц.

Принят закон о создании реестра грузовых автоперевозчиков. В него войдут грузовые автомобили максимальной массой свыше 3,5 тонны. Реестр будет создан на базе новой национальной цифровой транспортно-логистической платформы "ГосЛог".

Власти Москвы и федеральной территории Сириус получили право организовывать на своей территории платные зоны для проезда транспортных средств.

Об охране Байкала

Принят закон об охране озера Байкал, которым в том числе предлагается сохранить запрет на сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, кроме санитарных мероприятий в погибших лесах.

Об установлении памятных дат