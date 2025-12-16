ГД приняла закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа

Памятную дату закрепили за 19 апреля

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении и в целом законопроект, который предусматривает установление в России новой памятной даты 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа.

Документ на рассмотрение Думы внесли парламентарии от "Единой Россией" во главе с первым зампредом Совфеда, секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и руководителем фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым. Изменения предлагается внести в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

Как объяснили авторы инициативы, у выбора даты есть историческое обоснование. 19 апреля 1943 был издан указ №39 - первый правовой акт, который официально зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, а также определил правовые основы для привлечения преступников к ответственности.

Соавтор законопроекта Ирина Яровая указала, что в условиях агрессивной русофобии и политики искажения истины о Второй мировой войне сохранение исторической правды позволяет уберечь мир "от новых страшных потрясений". "День памяти жертв геноцида в календаре памятных дат России означает подтверждение на общегосударственном уровне нашей позиции навсегда о том, что мы рассматриваем агрессию против СССР как акт геноцида. И законодательно закрепляем то, что является исторической правдой, и то, что мы как граждане России, основываясь на нашей конституции, утверждаем в защиту исторической правды", - подчеркнула депутат.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что более 13 млн человек из числа гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации. "Наш долг - сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. И не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа", - подчеркивал политик.