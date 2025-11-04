Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты важных объектов

Его действие распространяется на граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве

Редакция сайта ТАСС

© Павел Быркин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов.

Действие закона распространяется на тех граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. Как ранее пояснял начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, в рамках законопроекта "ни о какой мобилизации речь не идет". На сборы планируется привлекать "наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан".

Нововведения предусматривают, что на основании указа президента России резервистов можно будет направлять на специальные сборы для защиты критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения. В Генштабе ВС РФ отмечали, что речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта. Порядок проведения сборов определяет правительство России.

В Генштабе также подчеркивали, что резервистов "важно не путать с контрактниками - действующими военнослужащими". "Главное отличие резервистов от контрактников - это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц", - констатировал Цимлянский.

При этом участники специальных сборов получают все социальные гарантии, предусмотренные для участников военных сборов. Цимлянский указывал, что им будут положены "социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим".