Роскачество назвало две самые проблемные категории товаров за 2025 год

Ими оказались сыр и спортивное питание

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Двумя самыми проблемными по нарушениям категориями товаров в 2025 году оказались сыр и спортивное питание. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Практика показывает, что даже в казалось бы простых категориях результаты могут быть неожиданными. В 2025 году массовые нарушения выявились в категориях, связанных с сыром", - сказал он.

Как отметил Протасов, в частности, это касается сыра в пицце, где в 45% образцов нашли неуказанные растительные жиры. Во-вторых, это сыр с плесенью - 95% проверенных товаров имели те или иные нарушения обязательных требований. В 35% были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. "Для этого продукта фальсификация нехарактерна, но вопросы к чистоте производства и соблюдению технологий возникли серьезные", - отметил глава Роскачества.

Кроме этого, проблемной стала категория спортивного питания, а именно порошковый протеин, где нарушения были в 94% товаров. Основная проблема - недостоверная маркировка по составу, рассказал Протасов. Более того, выяснилось, что не весь протеин является полноценным источником белка: его содержание в продуктах варьировалось от 11% до 84%. Это говорит о необходимости жесткого контроля в этой активно растущей отрасли, подчеркнул он.

