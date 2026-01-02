Оставшийся без туристов РФ финский аэропорт ожидает в 2026 году только два рейса

Они запланированы на май, сообщил работник аэропорта

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Оставшийся без туристов из России финский аэропорт Лаппеенранта в 2026 году ожидает пока только два рейса, запланированные на май. Об этом ТАСС сообщил работник аэропорта.

"Пока известно только о двух планируемых полетах: 23 мая должен отправиться чартерный рейс на Родос и 30 мая - с Родоса обратно, о каких-то других рейсах на 2026 год данных нет", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что последний регулярный рейс из аэропорта был совершен в конце октября, после чего до конца года здесь не работал диспетчерский пункт и не осуществлялось управление заходом на посадку. Для совершения разовых рейсов необходимо было подавать специальные заявки. Также в связи с отсутствием регулярного трафика аэропорт перестал регулярно чистить от снега взлетно-посадочную полосу, а единственное, что остается здесь открытым - ресторан в терминале, который по будням предлагает комплексные обеды.

Ранее общественный вещатель Yle отмечал, что столкнувшийся с проблемами из-за отсутствия российских туристов и находящийся под угрозой полного закрытия аэропорт Лаппеенранта на юге Финляндии еще в 2011 году входил в пятерку самых загруженных в стране, при этом большая часть туристов приезжала сюда из Санкт-Петербурга. Пассажиропоток из России сильно снизился в 2014 году, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине ухудшили ситуацию.

Власти города на протяжении 10 лет ежегодно вкладывали около €12 млн в работу аэропорта. Однако его дальнейшее функционирование находится под угрозой из-за неодобрения Евросоюзом поддержки убыточных аэропортов за счет государственных средств.