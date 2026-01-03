Эксперты считают, что РФ в ближайшие годы сохранит объемы переработки нефти

Среди основных причин специалисты называют внеплановые ремонты, низкую инвестиционную привлекательность строительства новых мощностей и санкционные ограничения

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Объем переработки нефти в России в 2025 году, вероятнее всего, останется на уровне 2024 года. Такой прогноз озвучили опрошенные ТАСС эксперты. Среди основных причин они называют внеплановые ремонты, низкую инвестиционную привлекательность строительства новых мощностей и санкционные ограничения.

Руководитель центра анализа сырьевых рынков Института энергетики и финансов Максим Шевыренков допускает сохранение показателей или небольшой рост. "По итогам 2025 года мы, скорее всего, увидим либо показатели переработки 2024 года, либо небольшой рост в размере до 4 млн тонн. В 2026 году переработка будет зависеть от внешних рынков, при сохранении санкций, скорее всего, останется на уровне 2025 года", - считает он.

Главный редактор "ИнфоТЭК" Александр Фролов не исключает более заметного роста в 2026 году. "Переработка в 2025 году, как ожидается, будет на уровне 2024 года. Во многом это связано с внеплановыми ремонтами. Если этот фактор будет устранен, то рост переработки в 2026 году будет неизбежен - на 10-15 млн тонн", - отметил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич считает, что в 2025 году роста переработки ждать не стоит. "В 2025 году говорить о росте явно преждевременно. Минэнерго полагает, что объем переработки нефти в России будет равен показателям 2024 года, примерно 265 млн тонн, но, на мой взгляд, такие оценки являются чрезмерно оптимистичными", - сказал он. "Если в первом квартале будущего года российским компаниям удастся выйти на показатели 2024 года, это можно будет считать успехом", - добавил депутат.

Станкевич также сомневается в возможности роста в долгосрочной перспективе. Он напомнил, что стратегия развития энергетики РФ до 2050 года ставит цель выйти на переработку 280 млн тонн в год. Однако, по его словам, для этого "необходимы инвестиции в сотни миллиардов рублей, которые в нынешней экономической ситуации пока не подтверждены".

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев также считает, что существенного роста переработки в долгосрочной перспективе ожидать не стоит. По его словам, рост могли бы обеспечить один-два крупных НПЗ мощностью 10-15 млн тонн в год или несколько мини-НПЗ на 1-5 млн тонн. Однако этого не произойдет из-за низкой инвестиционной привлекательности отрасли внутри страны.

Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев заявлял, что Россия в 2025 году сохранит объемы переработки нефти на уровне 2024 года. По данным вице-премьера Александра Новака, первичная переработка нефти в 2024 году составила 266,5 млн тонн, производство бензина - 41,1 млн тонн, дизельного топлива - 81,6 млн тонн.