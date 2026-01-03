Володин рассказал об увеличении МРОТ и социальных выплат с января

Минимальный размер оплаты труда с 1 января составил более 27 тыс. рублей, сообщил председатель Госдумы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда с 1 января вырос более чем на 20% и составил свыше 27 тыс. рублей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Минимальный размер оплаты труда вырос более чем на 20%: он составит 27 093 рубля", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба палаты парламента.

По его словам, это будет способствовать увеличению зарплат для порядка 4,5 млн человек. "Все необходимые для этого средства заложены в федеральном бюджете на 2026 - 2028 годы", - добавил председатель Госдумы.

Также с января увеличивается прожиточный минимум - до 18 939 рублей. Страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца в 2026 году проиндексированы на 7,6%.

Кроме того, добавил Володин, территориальные органы Социального фонда России теперь смогут осуществлять региональные соцдоплаты к пенсии неработающим пенсионерам, доходы которых не достигают величины прожиточного минимума в регионе. Изменение касается регионов, где власти подпишут соглашения с СФР о передаче этих полномочий.