ТАСС: авиарейсов из РФ в Венесуэлу в ближайшие дни не запланировано

По словам источника в авиадиспетчерских кругах, для пассажиров имеются варианты перелета только с несколькими пересадками через Стамбул, Мадрид, Абу-Даби, Гуаньчжоу и некоторые другие города

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Пассажирские авиарейсы из городов России в Венесуэлу в ближайшие дни в графике полетов не планировались. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

"На ближайшие дни прямых рейсов или рейсов с промежуточными посадками из России в Венесуэлу не запланировано", - сказал собеседник агентства. По его словам, для пассажиров имеются варианты перелета только с несколькими пересадками через Стамбул, Мадрид, Абу-Даби, Гуаньчжоу и некоторые другие города.

В качестве примера собеседник агентства привел возможный на ближайшее время маршрут из Москвы в Каракас общей продолжительностью в два дня и пять часов: из российской столицы необходимо полететь в Гуаньчжоу и затем после 13-часовой пересадки - в Каракас. Из Санкт-Петербурга возможно улететь с пересадкой в Стамбуле и Боготе: общая длительность путешествия с учетом ожидания в транзитных аэропортах составит два дня и шесть часов.