Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

Очевидцы слышали звуки взрывов и видели дым, который поднимался с территории авиабазы Ла-Карлота и военной базы Фуэрте-Тиуна

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Matias Delacroix

В столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов после сообщений о пролете авиации над городом. Власти страны заявили о военной агрессии со стороны США и объявили чрезвычайное положение. В Белом доме ситуацию не комментируют.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Последствия авиаудара, предположительно, по одной из авиабаз в Каракасе © Eduardo Menoni/ X

О взрывах

По меньшей мере семь взрывов произошло в Каракасе после того, как над городом пролетело несколько самолетов.

По словам президента Колумбии Густаво Петро, по столице Венесуэлы был нанесен ракетный удар.

Как утверждает агентство Reuters, в результате обесточена южная часть города, недалеко от которой расположена крупная военная база.

По информации The New York Times, очевидцы слышали звуки взрывов и видели дым, который поднимался с территории авиабазы Ла-Карлота и военной базы Фуэрте-Тиуна.

Жители столицы Венесуэлы сообщили о звуках выстрелов в нескольких районах города, а также в других близлежащих населенных пунктах.

Сообщается об атаках на другие военные объекты в столице страны, в том числе Музей революции, где находятся останки президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Взрывы до сих пор раздаются в Каракасе, слышны звуки пролетающих самолетов. В небе над городом пролетели как минимум девять вертолетов.

Взрывы произошли в двух ключевых аэропортах столицы Венесуэлы.

Последствия удара на авиабазу в Каракасе, где, предположительно, базируется венесуэльская авиация © Eduardo Menoni/ X

Реакция властей

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что республика подверглась военной агрессии со стороны США.

Президент Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

США атаковали гражданские и военные объекты, заявил глава МИД Венесуэлы.

Вооруженные силы Венесуэлы развернуты для защиты суверенитета страны.

США атаковали Венесуэлу, чтобы заполучить ее стратегические ресурсы, считает глава МИД.

Венесуэла оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и независимости, отметил он.

Реакция США

Администрация президента США Дональда Трампа осведомлена о взрывах в Каракасе.

Вооруженные силы США подтверждают факт взрывов в столице Венесуэлы Каракасе, но не располагают комментарием относительно причастности Вашингтона к произошедшему.

Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах.

Южное командование ВС США в ответ на запрос ТАСС о взрывах в Каракасе переадресовало вопросы в Белый дом.

Специальный стратостат, зарегистрированный в США и предназначенный для мониторинга окружающего воздушного пространства, вновь подняли над Карибским морем и Атлантикой в районе побережья Пуэрто-Рико.

По словам журналистки CBS News Дженнифер Джейкобс, Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты.

Чиновники США подтвердили нанесение ударов по Венесуэле, передает корреспондент Fox News.

Посольство США призвало американцев не посещать Венесуэлу.

Вооруженные силы США первоначально планировали начать военную операцию против Венесуэлы 25 декабря, в католическое Рождество, однако она была перенесена на более поздний срок, сообщил телеканал CBS News.

Трамп провел в Мар-а-Лаго совещание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле.

Федеральное авиационное управление США запретило американским коммерческим самолетам полеты на любой высоте над территорией Венесуэлы.

