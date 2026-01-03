Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле
Редакция сайта ТАСС
07:48
обновлено 08:22
В столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов после сообщений о пролете авиации над городом. Власти страны заявили о военной агрессии со стороны США и объявили чрезвычайное положение. В Белом доме ситуацию не комментируют.
ТАСС собрал основное о ситуации.
О взрывах
- По меньшей мере семь взрывов произошло в Каракасе после того, как над городом пролетело несколько самолетов.
- По словам президента Колумбии Густаво Петро, по столице Венесуэлы был нанесен ракетный удар.
- Как утверждает агентство Reuters, в результате обесточена южная часть города, недалеко от которой расположена крупная военная база.
- По информации The New York Times, очевидцы слышали звуки взрывов и видели дым, который поднимался с территории авиабазы Ла-Карлота и военной базы Фуэрте-Тиуна.
- Жители столицы Венесуэлы сообщили о звуках выстрелов в нескольких районах города, а также в других близлежащих населенных пунктах.
- Сообщается об атаках на другие военные объекты в столице страны, в том числе Музей революции, где находятся останки президента Венесуэлы Уго Чавеса.
- Взрывы до сих пор раздаются в Каракасе, слышны звуки пролетающих самолетов. В небе над городом пролетели как минимум девять вертолетов.
- Взрывы произошли в двух ключевых аэропортах столицы Венесуэлы.
Реакция властей
- Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что республика подверглась военной агрессии со стороны США.
- Президент Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.
- США атаковали гражданские и военные объекты, заявил глава МИД Венесуэлы.
- Вооруженные силы Венесуэлы развернуты для защиты суверенитета страны.
- США атаковали Венесуэлу, чтобы заполучить ее стратегические ресурсы, считает глава МИД.
- Венесуэла оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и независимости, отметил он.
Реакция США
- Администрация президента США Дональда Трампа осведомлена о взрывах в Каракасе.
- Вооруженные силы США подтверждают факт взрывов в столице Венесуэлы Каракасе, но не располагают комментарием относительно причастности Вашингтона к произошедшему.
- Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах.
- Южное командование ВС США в ответ на запрос ТАСС о взрывах в Каракасе переадресовало вопросы в Белый дом.
- Специальный стратостат, зарегистрированный в США и предназначенный для мониторинга окружающего воздушного пространства, вновь подняли над Карибским морем и Атлантикой в районе побережья Пуэрто-Рико.
- По словам журналистки CBS News Дженнифер Джейкобс, Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты.
- Чиновники США подтвердили нанесение ударов по Венесуэле, передает корреспондент Fox News.
- Посольство США призвало американцев не посещать Венесуэлу.
- Вооруженные силы США первоначально планировали начать военную операцию против Венесуэлы 25 декабря, в католическое Рождество, однако она была перенесена на более поздний срок, сообщил телеканал CBS News.
- Трамп провел в Мар-а-Лаго совещание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле.
- Федеральное авиационное управление США запретило американским коммерческим самолетам полеты на любой высоте над территорией Венесуэлы.
Реакция в мире
- Петро призвал срочно провести совещание ООН и Организации американских государств в связи с бомбардировкой столицы Венесуэлы.
- Он также призвал Совет Безопасности ООН определить легальность агрессии против Венесуэлы.
- Российское посольство не пострадало в результате взрывов. Сотрудники посольства России в Венесуэле в полном составе выполняют государственные задачи.
- Организованных туристов из РФ в Каракасе нет.
- Пассажирские авиарейсы из городов России в Венесуэлу в ближайшие дни в графике полетов не планировались.
- Воздушное пространство Венесуэлы пока не закрывалось для полетов.
- МИД РФ в ближайшее время сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы.
- Италия и ее премьер-министр Джорджа Мелони внимательно следят за развитием ситуации в Венесуэле, приоритетом является обеспечение безопасности соотечественников.
- Председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас с иронией призвал ожидать санкции ЕС в отношении США "за нарушение норм международного права и военную агрессию".
- Авиационные власти Португалии настоятельно рекомендовали авиакомпаниям не совершать полетов в воздушном пространстве Венесуэлы.