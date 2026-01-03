Эксперт Степанов: США уничтожили аэродромы Венесуэлы, где размещались F-16

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС отметил, что авиация США сначала подавила эшелонированную систему противовоздушной обороны республики, после чего в столицу страны проникли вертолетные группы с десантом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. США уничтожили практически все аэродромы Венесуэлы, в том числе те, в которых были размещены истребители F-16, а также парализовали всю морскую и воздушную логистику страны. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"Фактически уничтожены практически все объекты морской и воздушной логистики страны. Достоверной информации о судьбе развернутых на территории Венесуэлы истребителей Су-30, ранее поставленных в рамках военно-технического сотрудничества, в настоящий момент нет. Вместе с тем у меня есть информация, что были уничтожены практически все аэродромы, включая те, на которых базировались F-16 и военно-транспортная авиация. Как воздушная, так и морская логистика Венесуэлы на текущий момент фактически парализована - причем как военная, так и гражданская", - сказал он.

По словам Степанова, авиация США сначала подавила эшелонированную систему противовоздушной обороны Венесуэлы, после чего в столицу страны проникли вертолетные группы с десантом. "С учетом того, что система ПВО уже "вскрыта", а воздушное пространство страны находится под контролем ВВС США и бортовых систем авианосной ударной группы, есть основания полагать, что де-факто установлен дистанционный контроль над всей страной", - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что, вероятнее всего, США уже достигли главных целей, но при этом возможно проведение дальнейших локальных операций по захвату военно-политического руководства страны.