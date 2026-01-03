Стармер: Британия не участвовала в операции по свержению Мадуро

Премьер-министр Соединенного Королевства намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с президентом США Дональдом Трампом

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Великобритания никоим образом не участвовала в американской операции по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в эфире вещательной корпорации Би-би-си.

"Что я могу сказать, так это то, что Великобритания никоим образом не была вовлечена в эту операцию", - заявил он.

Стармер добавил, что намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с президентом США Дональдом Трампом. "Сперва я хочу установить факты и поговорить с президентом Трампом и союзниками, - отметил премьер. - Как вы знаете, я всегда говорю и считаю, что мы должны соблюдать международное право".