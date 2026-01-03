ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лукашенко осудил акт агрессии США против Венесуэлы

Президент Белоруссии ранее говорил про последствия, что "это будет второй Вьетнам"
11:07
обновлено 11:18

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически осуждает агрессивные действия США против Венесуэлы. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Президент Беларуси категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности, о том, что "это будет второй Вьетнам". И американцам он не нужен", - цитирует ее агентство БелТА 

