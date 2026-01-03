Косачев: военная операция против Венесуэлы не имеет под собой никаких оснований

Вице-спикер Совфеда отметил, что порядок должен быть основан на международном праве, а не на правилах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Военная операция США против Венесуэлы не имеет под собой никаких оснований, страна не создавала никаких угроз. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"Вне сомнения, Венесуэла не создавала никаких угроз для США - ни военных, ни гуманитарных, ни криминальных, ни наркотических (последнее подтверждается и специализированным агентством ООН). Тем самым нынешняя военная операция, как и действия против Венесуэлы последних дней и недель, не имеют под собой никаких содержательных оснований", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что порядок должен быть основан на международном праве, а не на правилах. Международное право, очевидно, нарушено, порядок, устанавливаемый таким образом, не должен восторжествовать, добавил Косачев.

Также он выразил уверенность, что мировое большинство решительно дистанцируется от нападения на Венесуэлу и осудит его.

"Поразительным образом Нобелевская премия мира была присуждена в 2025 году за призывы бомбить Венесуэлу. Неужели реальные бомбардировки Венесуэлы - тоже шаг к Нобелевской премии мира, но уже 2026 года?" - также написал вице-спикер СФ.