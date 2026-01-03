CBS: Мадуро захватили бойцы элитного подразделения ВС США "Дельта"
Редакция сайта ТАСС
09:51
обновлено 10:16
ВАШИНГТОН, 3 января./ТАСС/. Бойцы элитного подразделения вооруженных сил США "Дельта" взяли в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе операции ночью в субботу. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Подразделение спецназа Армии США "Дельта" выполняет секретные поручения и занимается борьбой с терроризмом. Телеканал подчеркивает, что спецназовцы этого формирования в 2019 году провели операцию, в результате которой был ликвидирован главарь террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади.