МИД РФ: данных о погибших или пострадавших россиянах в Венесуэле не поступало

Российское посольство в Каракасе поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями
Редакция сайта ТАСС
09:14
обновлено 09:20

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Сведений о погибших или пострадавших в Венесуэле гражданах РФ не поступало. Об этом сообщили в МИД РФ со ссылкой на российское посольство в Каракасе.

"Информация о пострадавших или погибших гражданах Российской Федерации не поступала. Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны", - отметили в дипведомстве. 

