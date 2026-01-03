МИД РФ: данных о погибших или пострадавших россиянах в Венесуэле не поступало
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Сведений о погибших или пострадавших в Венесуэле гражданах РФ не поступало. Об этом сообщили в МИД РФ со ссылкой на российское посольство в Каракасе.
"Информация о пострадавших или погибших гражданах Российской Федерации не поступала. Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны", - отметили в дипведомстве.