Генпрокурор Венесуэлы обвинил США в похищении Мадуро
Редакция сайта ТАСС
12:42
КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб призвал международное сообщество осудить похищение президента страны Николаса Мадуро и удары США, которые привели к жертвам среди гражданского населения.
"Я прошу ООН, международные организации, занимающиеся правами человека, осудить эти трусливые атаки, жертвами которых стали невинные люди и в результате которых был похищен президент Мадуро", - сказал он в эфире телеканала VTV.
Он также призвал граждан Венесуэлы выйти на улицы, чтобы потребовать от США "в кратчайшие сроки показать, что Мадуро жив", и освободить его.