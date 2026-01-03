Генпрокурор Венесуэлы обвинил США в похищении Мадуро

Тарек Вильям Сааб также призвал граждан республики выйти на улицы, чтобы потребовать от Соединенных Штатов "в кратчайшие сроки показать, что Мадуро жив"

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб призвал международное сообщество осудить похищение президента страны Николаса Мадуро и удары США, которые привели к жертвам среди гражданского населения.

"Я прошу ООН, международные организации, занимающиеся правами человека, осудить эти трусливые атаки, жертвами которых стали невинные люди и в результате которых был похищен президент Мадуро", - сказал он в эфире телеканала VTV.

Он также призвал граждан Венесуэлы выйти на улицы, чтобы потребовать от США "в кратчайшие сроки показать, что Мадуро жив", и освободить его.