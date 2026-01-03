США не уведомляли страны НАТО о своих планах на Венесуэлу

На данный момент в штаб-квартире НАТО не отреагировали на ситуацию

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. США не уведомляли партнеров по НАТО о своих военных планах в отношении Венесуэлы. Об этом сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе.

"Европейские партнеры США узнали о ситуации в Венесуэле из СМИ. Поэтому пока европейские страны не смогли выработать единой позиции по ситуации в этой стране", - отметил он.

На данный момент ни глава евродипломатии Кая Каллас, ни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни штаб-квартира НАТО никак не отреагировали на удары США по Венесуэле и не отвечают на запросы журналистов.