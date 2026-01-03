Глава МИД Белоруссии в телефонном разговоре поддержал венесуэльского коллегу

При этом глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы проинформировал белорусскую сторону о военных ударах США по военным и гражданским объектам

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе телефонного разговора с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто выразил поддержку правительству латиноамериканской страны. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"Несколько минут назад по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем [Пинто]. В ходе разговора министр Рыженков выразил поддержку правительству Венесуэлы в ее позиции, связанной с суверенитетом, сохранением законно избранной в стране власти и инициативам Каракаса, в том числе в международных организациях", - говорится в тексте.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы проинформировал белорусскую сторону о военных ударах США по целому ряду военных и гражданских объектов в Венесуэле, а также о текущем положении в стране. "В настоящее время в соответствии с Конституцией Венесуэлы руководство государством будет осуществляться вице-президентом Делси Родригес", - отметили в МИД Белоруссии.

Ранее ведомство опубликовало заявление, в котором осудило агрессию против Венесуэлы и выступило в поддержку законного правительства латиноамериканской страны. В свою очередь пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что лидер страны Александр Лукашенко категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы.