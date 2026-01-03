Швейцария призвала США к деэскалации ситуации вокруг Венесуэлы
Редакция сайта ТАСС
12:14
обновлено 12:46
ЖЕНЕВА, 3 января. /ТАСС/. Власти Швейцарии призвали администрацию США к деэскалации ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом ТАСС заявил руководитель службы информации швейцарского МИД Николя Бидо.
"Швейцария призывает к деэскалации, сдержанности и соблюдению международного права, включая запрет на применение силы и принцип уважения территориальной целостности", - написал он в ответ на запрос ТАСС прокомментировать развитие событий в Боливарианской Республике.
По словам Бидо, посольство Швейцарии в Каракасе "внимательно следит за ситуацией". Согласно актуальным данным, ни один гражданин Швейцарии не пострадал.