Вице-канцлер Австрии назвал агрессию США против Венесуэлы нарушением Устава ООН

Андреас Баблер осудил атаку Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 3 января. /ТАСС/. Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер осудил атаку США на Венесуэлу, назвав ее нарушением Устава ООН.

"Я осуждаю вооруженное нападение США на Венесуэлу. Эта атака представляет собой серьезное нарушение запрета на применение насилия, зафиксированного в Уставе ООН. Способность признать это - вопрос собственной адекватности. Мы должны отстаивать принципы верховенства международного права", - написал он в Х.

"Мы наблюдаем, как и в новом году мир меняется в геополитическом плане, как на наших глазах разрушаются международные структуры. Особенно в контексте событий в Венесуэле нам, европейцам, не избежать признания новой реальности, мы неизбежно должны предложить в противовес иную модель, которая не будет превращать право сильного в политический инструмент", - заключил он.