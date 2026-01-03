Миронов призвал Трампа "заканчивать, а не начинать новые войны"

Лидер "Справедливой России" отметил, что "США вновь наносят удары по суверенной стране, пытаются свергнуть законно избранное правительство"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп должен быть последователен в стремлении заканчивать, а не начинать войны, тем более Венесуэла никак не угрожает Америке. Об этом заявил ТАСС лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, комментируя военную операцию Вашингтона против Каракаса.

"Призываю Дональда Трампа быть последовательным в стремлении заканчивать, а не начинать новые войны. Венесуэла не угрожает США, и все проблемы в двусторонних отношениях можно и нужно решить мирным путем", - сказал политик.

По его словам, происходящее в Венесуэле напоминает то, как США в течение многих лет пытаются сменить власть в Иране и даже ликвидировали многих высокопоставленных чиновников, военных и ученых.

Он обратил внимание, что "США вновь наносят удары по суверенной стране, пытаются свергнуть законно избранное правительство". "И в то же самое время принимают у себя нелегитимного украинского диктатора, главаря террористического режима", - отметил Миронов.