Миронов осудил удары США по Венесуэле, назвав их "вероломной агрессией"
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов осудил удары США по Венесуэле и назвал их "вероломной агрессией", а также попыткой свержения законного правительства. Таким мнением он поделился с ТАСС.
"Осуждаю удары США по Венесуэле, это вероломная агрессия и попытка свержения законного правительства", - заявил Миронов.
По его словам, президент США Дональд Трамп не скрывал мотив ударов, он хочет вернуть под контроль США достояние народа Венесуэлы - крупные месторождения нефти.
"[Президент Венесуэлы] Николас Мадуро неоднократно говорил, что не хочет вооруженного противостояния и готов к диалогу. Но очевидно, что Трампу переговоры не нужны - ему нужна капитуляция и смена власти в стране, которую американцы считают своим "задним двором". Поэтому начались бомбардировки, нацеленные в том числе на приближённых Мадуро", - сообщил Миронов.