Миронов осудил удары США по Венесуэле, назвав их "вероломной агрессией"

По словам лидера "Справедливой России", американский президент Дональд Трамп не скрывал мотив ударов, он хочет вернуть под контроль США достояние народа Венесуэлы - крупные месторождения нефти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов осудил удары США по Венесуэле и назвал их "вероломной агрессией", а также попыткой свержения законного правительства. Таким мнением он поделился с ТАСС.

"Осуждаю удары США по Венесуэле, это вероломная агрессия и попытка свержения законного правительства", - заявил Миронов.

По его словам, президент США Дональд Трамп не скрывал мотив ударов, он хочет вернуть под контроль США достояние народа Венесуэлы - крупные месторождения нефти.

"[Президент Венесуэлы] Николас Мадуро неоднократно говорил, что не хочет вооруженного противостояния и готов к диалогу. Но очевидно, что Трампу переговоры не нужны - ему нужна капитуляция и смена власти в стране, которую американцы считают своим "задним двором". Поэтому начались бомбардировки, нацеленные в том числе на приближённых Мадуро", - сообщил Миронов.